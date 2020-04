La crisis de salud a nivel mundial causada por el coronavirus ha provocado el retraso de muchas películas cuya fecha de estreno estaba prevista para las próximas semanas y meses.

De esta manera, tras retrasar la llegada de cintas como 'Mulán' o 'Viuda Negra', Disney ha anunciado ahora qué días llegarán sus próximos proyectos a nuestro país, entre los que hay películas de Disney y de Fox, que ahora pertenece a la misma empresa. La productora ha aclarado que estas fechas pueden volver a ser modificadas. La lista quedaría así:

MULÁN (Disney)— 24 de julio de 2020

EMPTY MAN (20th Century Studios)— 7 de agosto de 2020

THE ONE AND ONLY IVAN (Disney)— 21 de agosto de 2020

THE BEATLES: GET BACK (Disney)— 4 de septiembre de 2020

THE KING’S MAN (20th Century Studios)— 18 de septiembre de 2020

MUERTE EN EL NILO (20th Century Studios)— 9 de octubre de 2020

THE FRENCH DISPATCH (Searchlight Pictures)— 23 de octubre de 2020

VIUDA NEGRA (Marvel Studios)— 30 de octubre de 2020

EVERYBODY’S TALKING ABOUT JAMIE (20th Century Studios)—6 de noviembre de 2020

DEEP WATER- 13 de noviembre de 2020

SOUL (Disney· Pixar)—20 de noviembre de 2020 estreno en EEUU (fecha en nuestro país por confirmar)

FREE GUY (20th Century Studios)—11 de diciembre de 2020

WEST SIDE STORY (20th Century Studios)—25 de diciembre de 2020

THE LAST DUEL- 8 de enero de 2021

THE ETERNALS (Marvel Studios)—12 de febrero de 2021

RON’S GONE WRONG (20th Century Studios)— 26 de febrero de 2021

BOB’S BURGERS (20th Century Studios)—9 de abril de 2021

CRUELLA (Disney)—28 de mayo de 2021

JUNGLE CRUISE (Disney)— 6 de agosto de 2021

