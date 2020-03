Se busca pareja protagonista para el remake de 'Dirty Dancing'

Una vez que Kenny Ortega ha confirmado que dirigirá la nueva versión de ‘Dirty Dancing’, llega el comento de ponerse manos a la obra para formar el equipo de lo que será el remake de la exitosa película de los 80. De ahí, que la lista de los nombres que se barajan sea larguísima.

Para dar vida a Johnny Castle, hay un nombre sobre la mesa con más papeletas que nadie que no es otro que Derek Hough, conocido por ser uno de los bailarines del reality show estadounidense ‘Dancing with the stars’ y que en breve realizará su primer largometraje que se llamará ‘Cobu 3D’.

Con grandes opciones están también Chace Crawford y Matthew Morrison, famosos por sus respectivas actuaciones en ‘Gossip Girl’ y ‘Glee’.

Otro nombre es Zac Efron, un viejo conocido de Ortega que ya trabajó a sus órdenes en la trilogía de High School Musical y con gran resultado. De hecho, fue a través de estas películas con las que el joven actor se hizo un hueco en Hollywood y gracias a ello, hoy está considerado como uno de los actores del futuro.

La protagonista femenina se encuentra en una situación similar. El nombre de Lea Michele es uno de los que cobra más fuerza, pero a la sombra tiene unas competidoras de lujo como Demi Lovato y Miley Cyrus, que no van ponérselo fácil a Michele.

En la recámara también están otros famosos rostros de Hollywood como Vanessa Hudgens, Natalie Portman y Emma Stone, que viven uno de sus mejores momentos cinematográficos y cuya presencia es sinónimo de ‘taquillazo’ en las salas de los cines.

Próximamente se conocerán los nombres oficiales de los actores que formarán el reparto del remake de ‘Dirty Dancing’, aunque por el momento hay que conformarse con los diferentes nombres que se ponen encima de la mesa. Aunque lo cierto es que la decisión final sólo está en manos de Kenny Ortega y de su equipo de mando.