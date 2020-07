Corren nuevos tiempos en el Universo DC. Tras la confirmación de que finalmente veremos el Snyder Cut de 'Liga de la Justicia', parece que se ha reactivado al 100% esta franquicia.

Y Henry Cavill está tan ilusionado como el que más con este proyecto. Aunque aún no se ha confirmado nada sobre su futuro como Superman, hoy los fans tienen nuevos motivos para la esperanza, tras estas declaraciones del actor británico a Variety.

"Siempre he sido fan de Superman. Con un personaje como este, llevas la capa contigo fuera del rodaje. Y se convierte en parte de tu representación publica. Cuando conoces a niños, los niños no necesariamente me ven como Henry Cavill, pero pueden ver a Superman, y hay una responsabilidad en ello. Debido a que es un personaje tan maravilloso, en realidad es una responsabilidad que estoy encantado de tener, y espero poder interpretar más a Superman en los próximos años.

Cavill está indudablemente agradecido a todo lo que le ha reportado Clark Kent a su vida: "Mi vida ha cambiado drásticamente por ello. Y me ha dado muchas oportunidades para otros personajes. Ha sido uno de esos personajes que ha cambiado todo el curso de mi carrera. Estoy increíblemente agradecido por ello, y también me ha enseñado mucho sobre mí".

