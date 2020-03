Buenas críticas para 'La forma del agua': "Te provoca un hormigueo en todas las partes del cuerpo"

'La forma del agua' inaugurará el Festival de Sitges el próximo octubre, pero antes de llegar a nuestro país, la película se encuentra compitiendo en el Festival de Venecia. En su 74 edición, no son pocas las películas que compiten por alzarse con el premio, teniendo invitados de lujo como Matt Damon o Kristen Wiig. Pero ha sido Guillermo del Toro el que ha cautivado a la crítica.

Hablan del mejor momento del director, donde parece dejar de lado la importancia de sus diseños, siendo pues "menos un ejercicio artístico febril que sus trabajos recientes; más constante y satisfactorio en la manera en que ordena su material" según The Guardian. Pero no solo con esto, Variety afirma que "exuda arte, empatía y sensualidad por todos los poros" y Telegraph concluye con un reconocimiento ante la buena sensación de la película como pocos: "Como el mejor baño que te has dado nunca, te provoca un hormigueo en todas las partes del cuerpo, algo que otras películas no pueden hacer".

Sin duda esta fábula romántica ha convencido a los grandes medios. Parece anticipar una de las mejores películas del director, por lo que habrá que seguir atentos a su estreno en España, algo que no sucederá hasta enero. Los sueños de del Toro han vuelto y soñaremos con él.