La brutal pérdida de peso de Adam Driver para 'Silencio' de Scorsese

En una entrevista con Interview magazine, Adam Driver ha hablado del "riguroso" entrenamiento de su personaje, para el que ha llegado a perder casi 25 kilos.

"Nos pidió que perdiéramos peso", dijo el actor a propósito de Scorsese. "Cuando empieza la película, los personajes han estado viajando durante dos años, desde Portugal hasta Macao, navegando alrededor de África. Hay enfermedades y escasez de comida. Ya están bastante agotados para cuando llegan a Macao, antes de su última etapa en Japón.

Hay mucho de la historia ocurriendo detrás de la cámara. Cuando llegamos, nos jugamos mucho, y continuamos perdiendo peso. Queríamos que eso se viera físicamente. Así que nos pidió que perdiésemos mucho peso".

Dicho y hecho, Adam Driver se tomó la tarea muy en serio para lucir este sorprendente cambio radical.

"Creo que nunca antes me había llevado una preparación tan al extremo. No sabía cuánto peso iba a ser, y no podía controlar lo que pasaba en las escenas, pero sí cuándo comía".

La imagen habla por sí misma, y habrá que esperar al 30 de diciembre para ver cobrar vida a la actuación de Adam Driver, acompañado de Andrew Garfield y Liam Neeson.