Bruce Willis quería un millón de dólares por día de rodaje de 'Los Mercenarios 3'

Sylvester Stallone dio a conocer este martes a través de su cuenta de Twitter que el actor Bruce Willis quedaba fuera del elenco de la tercera entrega de la saga de acción 'Los Mercenarios' por ser "codicioso y perezoso".

Según el portal Hollywood Reporter, el protagonista de 'Armageddon' quería recibir un millón de dólares por cada día de rodaje, y la producción solo estaba dispuesta a pagarle tres millones por los cuatro días de rodaje en Bulgaria.

Sin pensarlo mucho, Stallone -productor y protagonista de la franquicia- sacó en menos de setenta y dos horas a Bruce Willis del proyecto e incorporó al veterano Harrison Ford, el cual se mostró muy contento y dispuesto en participar.

"Willis out... Harrison Ford IN!!! Great News"" Been waiting years for this!!". Fueron exactamente las palabras que utilizó en su cuenta personal de twitter para confirmar que Ford sustituiría a Willis en 'Los Mercenarios 3'.

En la próxima entrega de 'Los Mercenarios', que tiene un presupuesto de 90 millones de dólares, también participan otros íconos de las películas de acción de los años 80 entre los que destacan Arnold Schwarzeneger, Jason Statham, Mickey Rourke y Wesley Snipes.

Willis, un actor de polémica

Hace unas semanas en una entrevista para una emisora británica, Bruce Willis se mostró frío e irónico en sus respuestas logrando fuertes criticas. Con frases como "estoy pensando en conducir, ahora mismo no puedo mantener la mente en esta entrevista" trató al joven periodista de Magic 105.4.