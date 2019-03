Bruce Willis: "Estoy pensando en conducir ahora mismo, no puedo mantener la mente en esta entrevista"

Con un "estoy pensando en conducir, ahora mismo no puedo mantener la mente en esta entrevista" terminó Bruce Willis la entrevista con Jamie Edwards, un periodista británico de la emisora Magic 105.4.

Willis se mostró frío e irónico en todas sus respuestas, puede que por las horas que el protagonista de 'RED' tendría metido en la habitación de un hotel escuchando preguntas y preguntas de los periodistas.

Por ejemplo, cuando Edwards le preguntó cuál de todos los lugares en los que rodaron 'RED 2' le había gustado más, el actor le respondió "Estambul", seguido de un "Oh, no fuimos con esta película. Creía que te referías a mi lugar favorito en general, me gusta Estambul y es un gran sitio al que ir".

En la entrevista también estaba presente Marie-Louis Parker, que trató de salvar la situación con respuestas más completas.

Aunque la reacción de Willis no nos extraña mucho ya que hace unos meses veíamos a Morgan Freeman dormirse en plena entrevista a Fox News para promocionar la película 'Ahora me ves' de Louis Letterier. Es cierto que el actor declaró días más tarde que no se había dormido, sino que estaba probando los nuevos 'párpados de Google'.