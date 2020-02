Bruce Willis destronado, Harrison Ford lo sustituye en 'Los Mercenarios 3'

Mientras unos salen, otros entran. El veterano actor Harrison Ford reemplazará a Bruce Willis en la tercera entrega de la franquicia de acción 'Los Mercenarios'. Sylvester Stallone, el creador y uno de los protagonistas de la saga, lo anunció por Twitter: "Willis out... Harrison Ford IN!!! Great News"" Been waiting years for this!!"

Al parecer la relación de Stallone con Willis no está en su mejor momento. Después de anunciar en la red social de microblogging la incorporación de Ford al reparto, el protagonista de 'Rocky' reñía en otro tuit: "Codicioso y perozoso... la fórmula segura para que una carrera fracase".

En 'Los Mercenarios 3', cuyo estreno está pensado para el próximo año, Harrison Ford compartirá reparto con otros grandes íconos del género como Jackie Chan, Wesley Snipes, Mel Gibson and Dolph Lundgren.

A Ford los 71 años parecen no pesarle. Puede que no solo le veamos próximamente en 'El Juego de Ender', 'Paranoia' y 'Los Mercenarios', el hombre que dio vida a Han Solo en 'La Guerra de las Galaxias' también anunció que estaría dispuesto a rodar la quinta entrega de 'Indiana Jones', de ese personaje que marcó un antes y después en su carrera y en el cine de aventuras. La cuarta parte de la franquicia del arqueólogo, estrenada en el 2008, alcanzó casi los ochocientos millones de dólares, aunque es cierto que la critica y los fanáticos no estuvieron muy contentos con el resultado.