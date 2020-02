Brie Larson pide perdón en Instagram tras una polémica imagen con un delfín

Brie Larson sigue empeñada en hacernos parte de su vida de ganadora del Oscar a través de su cuenta de Instagram. Entre fotos en las que nos enseña la maravillosa amistad que mantiene con Jacob Tremblay y lo mucho que le gusta recordar sus desastrosos estilismos de hace unos años, lo que ella no esperaba es que su simpática e idílica vida podía hacer que se viera envuelta en una polémica.

Brie ha compartido con sus fans una fotografía de 2004 en la que sale acariciando a un delfín. La fotografía iba acompañada con la siguiente descripción: "Toqué la barriga de un delfín mientras llevaba una gorra de camionero en 2004. #sinarrepentimientos"

Esta fotografía ha sido fuertemente criticada por los defensores de los derechos de los animales, por lo que Brie ha actualizado la descripción de la fotografía añadiendo: "No apoyo la crueldad animal".

Aun así las críticas han continuado, por lo que Brie ha decidido subir otra fotografía para mostrar su arrepentimiento y su apoyo a los derechos de los animales. En la imagen Larson aparece en primer plano y con una cara de pena y angustia. La publicación va acompañada del siguiente texto:

"Ey, soy yo otra vez. Antes he publicado una fotografía que encapsulaba un momento tonto de mi extraña vida. No había pensado que a través de las redes sociales y de las entrevistas no podéis conocer todas mis facetas y eso me preocupa. Todos debemos preocuparnos por el bienestar de los animales. Sí, los delfines. Y todos los demás animales. Hay problemas con los animales que están en cautividad. Hay problemas con los demás animales que viven de manera salvaje. Siempre he tenido como prioridad ser la voz de aquellos que no pueden hablar por ellos mismos. Pido perdón si en la fotografía parece que respaldo la crueldad animal. No creo que nadie deba recibir ese trato. En la sección de comentarios, sentiros libres de expresar vuestros pensamientos, preocupaciones o artículos, CUALQUIER COSA que en este momento me ayude a educarme a mí misma sobre este tema. Debemos recordar que todos cometemos errores de los que aprender, juntos. Mucho amor"