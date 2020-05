Dado el éxito de 'Bohemian Rhapsody', hay quien ve posibilidades de que haya una secuela que ahonde más en los años finales de la vida de Freddie Mercury.

En una entrevista para Rolling Stone, el guitarrista de Queen Brian May, que estuvo muy implicado en la creación de la primera cinta protagonizada por Rami Malek, ha explicado que no cree que eso pase. "No pienses que no es algo en lo que hayamos pensado. Hemos hablado. Básicamente creemos que no, al menos por el momento. Supongo que las cosas podrían cambiar, pero creo que es difícil".

La secuela probablemente estaría centrada en los últimos años de la vida de Freddie Mercury, cuando dejó la vida pública para combatir su enfermedad en privado y grabó los álbumes de Queen 'The Miracle' e 'Innuendo'. En este sentido, May responde: “no creo que sea imposible porque hay una gran historia allí, pero no creemos que sea la historia que queremos contar en este momento”.

Para el guitarrista no todo son buenas noticias. Brian May ha sufrido un desgarro muscular cuando practicaba la jardinería en casa a principios de esta semana.

El músico lo contaba así en su cuenta de Instagram: "No, el virus no me ha atrapado. Gracias a Dios. Espero que todos estéis bien. La decisión de relajar los controles no hace que el peligro desaparezca repentinamente. ¿¿Pero yo?? Sí, he estado callado. ¿Razón? He logrado romperme el músculo del gluten en pedazos en un momento de jardinería demasiado entusiasta. Entonces, de repente me encuentro en un hospital escaseado para averiguar exactamente cuánto me he dañado. Resulta que hice un trabajo completo, esto fue hace un par de días y no podré caminar por un tiempo… o dormir, sin mucha ayuda, porque el dolor es incesante".

