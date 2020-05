El rockero Brian May ha estado muy presente en los medios desde su estrecha participación en el fenómeno 'Bohemian Rhapsody', basado en su banda Queen y la vida de Freddie Mercury.

May subió hace unas semanas una foto desde el hospital donde contaba que se había desgarrado un nervio del glúteo y la espalda haciendo jardinería.

Sin embargo, el guitarrista ahora ha actualizado su estado de salud revelando que también sufrió un infarto.

"El nervio estaba severamente comprimido y yo sentía como si alguien me estuviera metiendo un destornillador en la espalda. En mitad de toda la saga de dolor trasero, tuve un pequeño ataque al corazón", declara.

"Creía que era un tipo muy sano, pero resultó que tenía tres arterias congestionadas y en peligro de bloquear todo el flujo de sangre a mi corazón. Lo que puede parecer un corazón sano puede no serlo, yo me haría pruebas si fuera tú", recomendaba el músico.

"La verdad es que he estado muy cerca de la muerte, pero no he muerto. He salido y estaría lleno de gusanos si no hubiera sido por el nervio", asegura.

