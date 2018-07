Penélope Cruz tiene su propio cómic

Fundada por los dibujantes Manuel Díaz y Ernesto Lovera, y la colorista Ester Salguero, todos ellos autores responsables de otras biografías publicadas en Estados Unidos, como la de Freddie Mercury o la cantante Adele; Korat Cómics nació el 8 de enero de este año para llenar este ámbito de la viñeta, aún inexplorado en España.

"Pensamos que para empezar el mejor personaje era Penélope Cruz porque es una persona que, con esfuerzo, ha conseguido su sueño y ha triunfado en España y fuera. Es un magnífico caso", ha contado el guionista y dibujante de esta biografía no autorizada de la actriz madrileña.

La intención de la editorial siempre ha sido que la biografía fuera autorizada, pero tras no poder "contactar" con el representante de la intérprete decidieron seguir "para adelante" al sentirse seguros de que puede "funcionar", sobre todo entre los "seguidores de la actriz".

"Lo malo es que no es un género conocido. En España no estamos acostumbrados a las biografías en cómic, y el tebeo, en términos generales, se ve como algo menor, como para niños. Sin embargo, en Estados Unidos o en Francia es algo normal y no hay discriminación de edad", ha dicho Díaz.

'Penélope Cruz. Biografías de cine', saldrá a la venta, a 3 euros, en marzo a través de la web de la editorial y, si "todo va bien", intentarán distribuirlo en librerías, como ha concretado su colorista.

Con un formato de 17x24 centímetros a color, y encuadernación en grapa, las 22 páginas desgranarán los "acontecimientos más importantes" para la actriz, como el nacimiento de sus hijos, su aparición en un videoclip de Mécano en los años ochenta, o el momento en el que recibió su Óscar por la película 'Vicky Cristina Barcelona'.

En este sentido, Díaz ha resaltado que el guión lo ha hecho con "mucho cariño" después de investigar, a través de diferentes fuentes, la vida de la madrileña, pero donde ha encontrado mayores dificultades ha sido en el dibujo de algunas partes del físico de Cruz.

"Yo no soy un dibujante muy hábil con el retrato, por lo tanto me cuesta mucho, y he tenido que acudir a muchas referencias bibliográficas.

Desde que empezó su carrera artística hasta ahora ha tenido un cambio físico muy importante. Los labios, esa sensualidad que tiene, es muy difícil de captar. Penélope tiene unos labios muy personales", ha descrito Díaz.

En cuanto al futuro de Korat Cómics, sus creadores son cautos en vaticinarlo, por lo que esperarán a ver "cómo responde" la gente antes de empezar a "dibujar a lo loco"."Ya tengo varios personajes en mente, tanto famosos como históricos", ha concluido el viñetista.