'El Lobo de Wall Street' encabeza la lista de los mal hablados

¿Has visto 'El Lobo de Wall Street'? ¿Te has fijado en todos los decorados? ¿Y has escuchado bien los diálogos? Seguro que sí te has fijado en lo delgado que estaba Matthew McConaughey. Pero lo que también es seguro es que ni te habrás dado cuenta las veces que se escucha la palabra 'fuck' (Joder).

El portal internacional yahoo.com ha publicado una lista con las diez películas en las que más veces dicen la palabra joder. La película dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por Leonardo DiCaprio encabeza la lista con un total de 506 veces. En segunda posición encontramos 'Nadie está a salvo de Sam' con 435 'fuck'.

'Los golpes de la vida' ocupa la tercera posición en el ranking con un total de 428. Seis palabrotas menos dicen en 'Casino' que ocupa el cuarto puesto. Continuando con el ranking, en la quinta posición encontramos a 'Alpha Dog'. En la película protagonizada por Bruce Willis y Justin Timberlake solo mencionan la palabrota en 367 ocasiones.

Llegamos al sexto puesto. En 'Sin Tregua' se les escapa hasta 326 veces y en 'Twin Town' solo 318. El octavo puesto es para la película que Paul Walker protagonizó en 2006. Rodó 'La prueba del crimen' entre la segunda y la cuarta entrega de 'Fast and Furios' y la palabrota se escuchó en 315 ocasiones.

El noveno y el décimo puesto están muy igualados. El drama adolescente 'Felices dieciséis' ocupa el penúltimo puesto con un total de 313 fuck en toda la película.El último puesto es para 'Martin Lawrence Live' en la que tan solo dicen dos menos, 311.

Y ahora te preguntamos, ¿recordabas tantas palabrotas en estas películas? Y si en 'El lobo de Wall Street' la escuchamos en 506 ocasiones, ¿cuántas veces la dijo Hugh Grant en 'Cuatro Bodas y un funeral'? Hagan sus apuestas.