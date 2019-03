Jesulín de Ubrique confirma que será el coprotagonista de 'Torrente 5'

EN CONEXIÓN TELEFÓNICA CON ESPEJO PÚBLICO

El torero ha confirmado en una entrevista telefónica con 'Espejo Público' que será "coprotagonista junto a Santiago Segura" en 'Torrente 5'. No ha querido desvelar ningún detalle sobre su personaje o sobre el argumento de la película pero si deja claro que está muy contento y que "no me lo esperaba".