Brendan Fraser ('George de la jungla') reaparece completamente irreconocible a los 52 años

Brendan Fraser ha estado presente en el estreno de 'No Sudden Move' que tuvo lugar en el Tribeca Fil Festival, en Nueva York. Y es que el actor, que fue icónico durante los años finales de la década de los 90 y principios de los 2000, por sus papeles en 'George de la Jungla' y en la trilogía de 'La Momia', ha cambiado su aspecto por completo, y con el que ha sorprendido a más de uno.

'No Sudden Move', es la nueva película en la que aparece el actor, y que cuenta una historia en Detroit durante los años 50. Un trío de delincuentes de poca monta son contratados para robar unos documentos que, a simple vista no son más que eso, unos papeles. Pero, el plan no sale como lo tenían previsto, así que el grupito buscará a quién les contrató. En esta película, Brendan Fraser dará vida a Jones.

Este es el aspecto que luce Brendan Fraser, el que fuera George de la Jungla o Rick O'Connell en la trilogía de la momia | Getty

Una vez sobre la alfombra roja muchos son los que se han sorprendido con el aspecto de Brendan Fraser. Y es que su físico nada tiene que ver con ese personaje paródico de Tarzán, en 'George de la jungla', con el que se estrellaba con todos los árboles de la selva, o el mítico aventurero Rick O'Connell, que combatió contra Imhotep, el sumo sacerdote condenado a no morir. En las imágenes vemos que su subida de peso es muy visible, en comparación con sus otros personajes, claro está, quienes contaban con un aspecto envidiable.

Interpretará a un hombre de casi 300 kilos en 'The Whale'

Es cierto que Brendan Fraser hace un tiempo que sufrió una transformación física considerable y, de un tiempo a esta parte, ya no luce los músculos y el cuerpo fibrado con el que se dio a conocer. Pero, el actor, en este caso, se está preparando para un nuevo papel donde interpreta a un hombre con obesidad mórbida que pesa casi 300 kilos.

Se trata del largometraje The Wale dirigido por Darren Aronofsky ('Cisne Negro') donde relata la historia de un hombre pretende comer hasta morir. En su recorrido, este protagonista, que permanece recluido en las afueras de Mormon Country, Idaho, tratará de retomar la relación con su hija adolescente.

