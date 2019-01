Brant Daugherty de 'Cincuenta Sombras' comparte su propia experiencia con Bryan Singer

Brant Daugherty ha aparecido en conocidos proyectos como 'Cincuenta Sombras' y 'Pretty Little Liars', pero hace unos años llegó a Los Angeles a buscarse la vida como cualquier otro actor, y ahora ha decidido contar su experiencia con Bryan Singer, acusado de múltiples abusos sexuales.

"Cuando me mudé a Los Angeles, estaba buscando trabajo y encontré un trabajo de "asistente a un director de primera clase". Acabó siendo la oficina de Bryan Singer. El asistente que tenía en el momento estaba haciendo las entrevistas. Cuando llegué, me miró de arriba abajo y me dijo 'no quieres este trabajo'.

Sí que necesitaba el trabajo así que insistí un poco. Él me dijo educadamente que no encajaba bien conmigo. Bryan lo pasaría mal trabajando cerca de mí. Se lo agradecí y me gui. Esta mierda se ha sabido durante años.

Estoy agradecido de que hubiera alguien que se preocupó por mí. Ojalá hubiera habido alguien también para todos estos otros hombres. Escuchar estas historias a lo largo de los años me rompe el corazón".

Así respondía Daugherty al reportaje de The Atlantic sobre las décadas que Bryan Singer había perpetrado presuntamente su conducta sexual.

