Bradley Cooper se sintió avergonzado tras sus nominaciones a los Oscar por 'Ha nacido una estrella'

'Ha nacido una estrella', con Bradley Cooper y Lady Gaga como protagonistas, está siendo un gran éxito. La película está triunfando en taquilla y, además, está siendo muy reconocida en la mayoría de premios especializados.

Tanto, que la cinta ha conseguido hasta ocho nominaciones para los próximos premios Oscar que tendrán lugar el 24 de febrero. De todas las candidaturas tres recaen directamente para Cooper: Mejor Actor, Mejor Guión Adaptado y Mejor película.

Tratándose de la ópera prima de Bradley cualquiera en su lugar hubiera pensado que tiene motivos para estar orgulloso pero el actor ha confesado que ha sentido mucha vergüenza por no haber sido nominado a Mejor Director.

"Estaba avergonzado. Estaba en una cafetería en Nueva York, miré mi teléfono y Nicole Caruso, mi publicista, me felicitó y me dijo todo a lo que habíamos sido nominados", declara a Oprah Winfrey en 'SuperSoul Conversations'.

Para terminar diciendo: "Ni siquiera me dieron las malas noticias. Me sentí avergonzado porque sentí que no había hecho mi trabajo".

