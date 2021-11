Bradley Cooper se había convertido en todo un neoyorquino allá por 2019. El actor ya se había acostumbrado a la gran manzana y todo parecía ir más que rodado.

Sin embargo, a Cooper le tocó vivir un momento de lo más terrorífico en el metro de Nueva York cuando se disponía a ir a recoger a su hija del colegio. En una entrevista en el podcast de Dax Shepard 'Armchair Expert' ha contado qué le ocurrió en el metro de la ciudad que nunca duerme.

"Yo solía caminar por Nueva York todo el tiempo con estos cascos puestos. Esto eran tiempos pre-pandemia. Entonces bajé al metro a las 11:45h para recoger a Lea de su escuela de ruso y un tipo me amenazó con una navaja. Realmente fue una locura. Me di cuenta de que me había acomodado mucho en la ciudad", empieza explicando.

Y continúa: "Tenía la guardia baja... Estaba en todo el final del metro. Inconscientemente solía ir hasta el final del tren. Y sentí que alguien venía. Pensé, 'oh quieren hacerse una foto o algo'. Cuando me giré, estaba contra la barra como si fuera [una película de gangsters] o alguna mierda, y me di la vuelta. Miré hacia abajo y vi un cuchillo".

"No me acuerdo de lo que estaba escuchando. Cuando miré hacia arriba, vi los ojos de aquella persona y me sorprendió lo joven que era", cuenta Bradley.

Tras esto, el actor explica su reacción ante la amenaza: "Empecé a correr de inmediato. Salté el torniquete, me escondí detrás de la entrada del metro con azulejos blancos y saqué el móvil".

"El también saltó, tratando de escapar. Le saqué una foto. Luego le perseguí por las escaleras. Empezó a correr hacia la séptima avenida. Le saqué dos fotos más", añade.

Para terminar cuenta: "Un tipo no paraba de decirme, '¿Te ha apuñalado?' Y yo le decía, 'No, no', a lo que él me respondía, 'Comprueba si lo ha hecho'. Lo que pasa es que a veces a la gente la apuñalan estando en shock y no se dan cuenta. Entonces lo comprobé... Y volví al metro para recoger a mi hija".

