Bradley Cooper confiesa que ha estado a punto de dejar la actuación y por qué se ha arrepentido

Bradley Cooper ha tenido dos años plagado de proyectos, todos ellos de renombre, y que le han mantenido ocupado en tiempos de pandemia. Acaba de estrenar 'El callejón de las almas perdidas' y también aparecerá en breve en 'Licorice Pizza', lo nuevo de Paul Thomas Anderson. Más lejanos aparecen títulos como 'Bernstein', 'Guardianes de la Galaxia Vol. 3' o la recientemente confirmada 'Maestro', que protagonizará Mahersala Ali.

Con este mismo, ha charlado Cooper en Variety sobre sus proyectos más actuales. Así, en el marco de la conversación telemática entre las dos estrellas, el director de 'Ha nacido una estrella' ha soltado una declaración impactante: "La única razón por la que no abandoné la actuación es Paul Thomas Anderson", ha revelado el actor sobre el realizador de 'Licorice Pizza', el próximo film donde aparece.

"Cuando me llamó para ver si saldría en su película, te lo digo en serio: pensé que hasta me valdría con solo abrir una puerta en cámara. Hubiera hecho, literalmente, cualquier cosa", ha confesado el estadounidense de 47 años haciendo referencia a que no le importaba tener un papel pequeño en dicha cinta.

En esta misma conversación con el doble ganador del Oscar, Mahersala Ali, el intérprete de 'Resacón en Las Vegas' ha explicado que la figura de Paul Thomas Anderson fue crucial para no abandonar la actuación en 2020 cuando empezaron a complicarse los rodajes por la pandemia. Así como también lo fue la persona a la que interpretaba, el productor Jon Peters y el que fuera pareja de Barbra Streisand.

Bradley Cooper en 'Licorice Pizza' | Universal Pictures

"Jon Peters estuvo en el comienzo de la película, así que comencé con todos los demás, lo cual fue maravilloso, en lugar de entrar cuando todos ya habían empezado. Pasé tres semanas y media con Paul. Vi todas las pruebas de cámara. Me estaba enseñando todo sobre lentes, cosas que nunca supe. Él es increíble", ha enfatizado Bradley Cooper.

La trama de 'Licorice Pizza' sigue a Alana Kane y Gary Valentine, dos jóvenes que se enamoran en Los Angeles de 1973, cuando la ciudad vivía una explosión cultural. La película se estrena el próximo 11 de febrero y puedes ver el tráiler con Bradley en acción arriba.