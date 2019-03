Bradley Cooper a la caza de Ryan Gosling en el tráiler de 'Cruce de caminos'

Ya está aquí el primer tráiler en castellano de Cruce de caminos (The Place Beyond the Pines), el drama policiaco que protagonizan dos de los tipos de moda en Hollywood: Ryan Gosling y Bradley Cooper.

"Si corres como un rayo... te estrellarás como un trueno". Con este consejo termina el primer avance de la cinta en la que Gosling aparca el coche de 'Drive' y se sube a la moto para dar vida a Luke, un misterioso y pendenciero piloto de motos, que se gana la vida con sus habilidades en el carnaval ambulante 'Globe of Death'.

Luke se enterará de que su antigua amante, Romina (Eva Mendes) acaba de dar a luz a un hijo suyo y, en un intento de mantener a su nueva familia, abandona su vida ambulante e intentará ganarse la vida atracando bancos aprovechando su gran habilidad con la moto. Todo se complica cuando en el camino de Luke se cruza Avery Cross (Bradley Cooper), un ambicioso oficial de policía que busca ascender rápidamente en un departamento policial lleno de corrupción.

Este drama demoledor cuya historia se extiende a lo largo de quince años, durante los cuales los pecados del pasado acaban acechando las vidas de dos adolescentes que se enfrentan al legado que han heredado.

Dirigida por Derek Cianfrance, que ya coincidió con Gosling en la desgarradora Blue Valentine, 'Cruce de caminos' ('The Place Beyond the Pines') se estrenará en los cines españoles en junio.