Cómo el peor momento de Brad Pitt le ayudó a improvisar esta gran escena de 'Érase una vez... en Hollywood'

De todo se aprende, y eso bien lo sabe Brad Pitt, que incluso de sus peores momentos personales, como periodos de depresión, alcoholismo o su divorcio con Angelina Jolie, ha sabido salir adelante e incluso sacar partido de su experiencia.

Aunque ya se ha confirmado que Pitt estará junto a Emma Stone en 'Babylon', la próxima película de Damien Chazelle, el actor sigue con la promoción de 'Érase una vez... en Hollywood', que le ha valido un Globo de Oro y una nominación al Oscar. En una reciente entrevista el actor comentaba que una mítica escena de la película de Quentin Tarantino se trataba en realidad de una improvisación.

En una de las frases más famosas de la película Pitt le dice a Leonardo DiCaprio: "Eh, eres el puto Rick Dalton. No lo olvides". Esta cita era en realidad una improvisación del actor, basada en algo similar que le dijo alguien mientras rodaba una película a principios de los noventa que se ha quedado en la memoria de la superestrella desde entonces.

"Estaba en un punto bastante malo. Y este tipo me decía básicamente: 'Levanta la cabeza, levanta la cabeza. Deja de lloriquear. Eres el puto Brad Pitt. Ya me gustaría a mí ser el puto Brad Pitt'", le recordó a Esquire. "Me hizo un favor. Necesitaba escuchar eso. Y en ese momento del rodaje, tuve un flash de eso. La forma en que la escena de Quentin fue construida, me recordó a ella".

