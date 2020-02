Brad Pitt sobre 'La Pasión de Cristo': "Sentí que estaba viendo un film de propaganda"

Brad Pitt, en una entrevista con The New York Magazine, habló de sus planes de futuro afirmando que le gustaría hacer una película sobre la historia de Poncio Pilato. Sin embargo, el actor comparó su película con 'La Pasión de Cristo' y quiso aclarar que su película no sería tan multitudinaria como la de Mel Gibson.

Pitt habló de la polémica cinta, que llegó incluso a censurarse en algunos estados de Estados Unidos, y confesó lo que pensó cuando vio la película: "Sentí que estaba viendo un film de propaganda de L. Ron Hubbard (fundador de la Cienciología)". Además añadió que Gibson recrea "extremadamente bien" la violencia y que 'Apocalypto' le pareció "una gran película".

Hace unos días Mel Gibson revelaba nuevos detalles de la secuela de 'La Pasión de Cristo', confirmando la participación de Randall Wallace como guionista. 'The Resurrection', que es así es como ha titulado la segunda parte, volverá a traer al cine la historia de Jesucristo, esta vez ambientada en los días posteriores a la crucifixión.