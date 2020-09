"El Brad Pitt de OnlyFans": El doble albañil del actor también triunfa con sus fotos más calientes

El nombre de Nathan Meads se hizo muy popular entre los seguidores de Brad Pitt hace unos días tras descubrir el gran parecido de este albañil británico con el actor de Hollywood.

Una coincidencia que el joven de 34 años ha intentado sacarle provecho y lleva un tiempo trabajando en eventos al que acude como doble de Brad Pitt y llegan a pagarle entre 500 y 1000 libras, tal y como decía el medio 'Daily Mail'.

Pero, parece ser que Nathan ha ido un paso más y, además de triunfar en estos encuentros, también lo está haciendo con su cuenta de OnlyFans a la que ha llamado "El Brad Pitt de OnlyFans" donde sube sus imágenes más calientes y ligerito de ropa.

Lo últimos años esta similitud han marcado la vida de Meads quien asegura que su ex-novia y madre de sus hijos rompió con él porque no soportaba la situación: "Odiaba que no pudiéramos ir a ningún lado sin que las chicas se me acercaran y me pidieran fotos".

Y es que, es tal el revuelo que se forma cuando la gente lo ve que comenta: "No puedo ir a ninguna parte. No puedo ir a las tiendas, los ves detrás del mostrador dándose codazos, pensando que soy Brad Pitt".

