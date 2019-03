Brad Pitt, dispuesto a luchar contra todo en el nuevo tráiler de 'Máquina de Guerra'

El próximo 26 de mayo Netflix lanzará en su plataforma una de sus películas más esperadas de este año. 'Máquina de Guerra' está basada en el libro 'The Operators: The Wild and Terrifying Inside Story of America's War in Afghanistan', del periodista Michael Hastings. Allí se relatan los hechos acontecidos durante todo el mes que acompañó al General Stanley y sus tropas en 2010.

Dirigida por David Michôd ('Animal Kingdom'), la cinta está protagonizada por Brad Pitt y cuenta en el reparto con actores de la talla de Ben Kingsley, Tilda Swinton y Will Poulter.

¿La comedia del año de Netflix?