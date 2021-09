Brad Pitt confiesa cómo hacerse "más viejo e irritable" ha afectado a este aspecto de su vida

Brad Pitt es uno de los actores más famosos del mundo y uno de los motivos, además de su talento, no es otro que su físico y su estilo, que lo convierten también en uno de los rostros más atractivos de todo Hollywood.

Ahora el actor se ha marcado un George Clooney y se ha convertido en el embajador de la marca italiana de cafeteras De'Longhi. Y sobre esta firma de pequeños electrodomésticos versaba su entrevista con Esquire, donde una cosa ha llevado a la otra y Pitt ha terminado hablando de los secretos detrás de su estilo, a pesar de que asegure que "Si tengo un estilo, no es estilo".

"Me gusta el monocromo, sin que sea uniforme. Me gusta la sencillez", explica el actor de Hollywood de forma simple. "Me gustan los detalles en las costuras, la forma en que se siente. En todo caso, esa es la única vara de adivinación que tengo", ha confesado.

"Me gusta la sensación de una cámara Leica o la forma en que se siente un reloj. No quiero parecer ostentoso, pero si te acercas, te das cuenta. Me gusta cómo se siente el forro. Son esos detalles los que son importantes para mí", ha recalcado Pitt, seguro de que son los detalles los que configuran su estilo. Sin embargo, reconoce que se hace mayor para tantos cambios en moda y en su vida.

"Es demasiado agotador seguir las tendencias. Y desprecio las vallas publicitarias; Simplemente no quiero ser una valla publicitaria", afirma el actor, alejado de las modas, que termina de sincerarse confesando que "Te vas haciendo más viejo y más irritable, y la comodidad se vuelve más importante. Creo que es tan simple como eso".

La campaña que une a Brad Pitt y a De'Longhi

Como embajador de la marca De'Longhi, Brad Pitt protagoniza ya una primera campaña internacional: 'Perfetto'. Y en su nuevo anuncio, dirigido por Damien Chazelle, con Linus Sandgren ('La La Land') como director de fotografía y con el compositor Justin Hurwitz, los espectadores pueden ver un "día en la vida" del famoso actor. Podremos ver a Pitt dando un paseo en su motocicleta y hasta recogiendo granos de café antes de regresar a casa para relajarse con una taza de su capuchino casero.

"Quería trabajar con De'Longhi porque aprecié su enfoque para la campaña: tienen confianza en su producto y quieren celebrar el arte de su herencia italiana sin exagerar", ha asegurado el actor a People. "El concepto de Damien Chazelle dio como resultado un producto hermoso, al igual que sus máquinas de café, creando un guiño indirecto a la elegancia, el diseño y la armonía que la marca encarna naturalmente", añade, valorando el trabajo del director del anuncio.

"La atención al detalle de De'Longhi me hace apreciar aún más la marca. Ese tipo de consideración es un valor distintivo del diseño italiano: cómo diseñas algo para las personas que lo van a experimentar: ciertos detalles que pueden no ser inmediatamente obvios, pero que al final tienen un profundo efecto en ti y en tu vida", dice Pitt, siempre pendiente de los detalles.

Seguro que te interesa...

El doble británico de Brad Pitt asegura que es "imposible" ligar por su parecido