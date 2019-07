La nueva película de Quentin Tarantino, 'Erase una vez en Hollywood', cuenta la historia de Rick Dalton, personaje interpretado por Leonardo DiCaprio y su doble de acción (Brad Pitt), ambos luchan por triunfar en un Hollywood bastante diferente y desconocido. Margot Robbie por su parte interpreta a una Sharon Tate fundamental dentro de la historia.

Con motivo del estreno de la película 'Erase una vez en Hollywood', durante una entrevista del medio 'The Sunday Times', a DiCaprio y Pitt se les preguntó si alguna vez algo había sacudido a Hollywood de manera similar a lo de Charles Manson, a lo que Pitt respondió sin dudar, "Harvey Weinstein". "¿Eso es de mal gusto?, es más creo que estamos siendo recalibrados. Pero en el buen sentido", agregó el actor.

Más de 100 actrices han acusado a Weinstein de acoso o abuso sexual desde octubre de 2017, entre ellas incluidas Angelina Jolie y Gwyneth Paltrow, dos ex parejas de Pitt. El famoso actor ya plantó cara a Weinstein y tuvo una fuerte confrontación a raíz de su relación con Gwyneth Paltrow "Si alguna vez la vuelves a hacer sentir incómoda, te mataré" le advirtió Pitt hace años.

'Érase una vez en Hollywood' es el primer lanzamiento de Tarantino que no cuenta con la colaboración de Weinstein, quien previamente lanzó todas las películas bajo sus pancartas de distribución Miramax y The Weinstein Company. Tarantino por su parte reveló en 2017 que estaba al tanto del comportamiento de Weinstein y admitió que debería haber dejado de trabajar con él antes en su carrera.

Ya queda menos para el próximo estreno de la película, que llegará el 15 de agosto a España. Además, parece que será todo un clásico con estos personajes protagonistas.

