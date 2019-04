Primeras imágenes de Brad Pitt y Cameron Díaz en el rodaje de 'The Counselor'

Ridley Scott ha reunido para su próxima película, 'The Counselor' ('El consejero' en castellano) a las estrellas más reconocidas de Hollywood: Brad Pitt, Michael Fassbender, Javier Bardem y Cameron Díaz figuran entre los personajes de este filme.

Tampoco faltará una mujer más: Penélope Cruz. Todos los rumores apuntaban a que coincidiría con Angelina Jolie (finalmente Cameron Díaz ocupó su papel), y dos de las parejas más reconocidas de Hollywood hubieran estado en una misma película. Taquillazo asegurado.



Michael Fassbender y Brad Pitt son los protagonistas de este filme escrito por el ganador del Premio Pullitzer Cormac McCarthy por 'No es país para viejos, donde el primero interpreta a un abogado y el segundo, a un hombre con dudosa reputación.



Junto a ellos dos, Carmeron Díaz y Javier Bardem completan el reparto. De Bardem todavía no se han filtrado fotografías inmerso en el rodaje de 'The Counselor', todo lo contrario a Cameron, que sí se ha dejado ver por los bastidores.



'The Counselor' cuenta la historia de un abogado, Fassbender, que tras pasar por dificultades económicas decide involucrarse en el mundo del narcotráfico eventualmente para conseguir dinero fácil. Se asociará con un viejo amigo con poder adquisitivo (interpretado por Javier Bardem) y con un hombre más oscuro, Brad Pitt.



Como suele ocurrir, el negocio no saldrá como estaba previsto y la situación se torcerá desatando un episodio violento.

Todavía no hay fecha confirmada de estreno pues se encuentran en pleno rodaje, pero lo seguro es que tendremos que esperar a 2013 para disfrutar de lo último de Ridley Scott.