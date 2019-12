Brad Pitt, uno de los actores más cotizados del cine, ha tenido una de sus entrevistas más personales con Anthony Hopkins, compañero de profesión, al que confesó cómo ha hecho frente a sus errores del pasado y sus pensamientos sobre la madurez.

El núcleo de la entrevista comienza con Hopkins afirmando: "He leído que tuvo problemas con el alcohol" a lo que Pitt contesta: "Era malo para mí. Fue como una vía de escape, pero hasta cierto punto fue necesario".

A partir de este momento, ambos comienzan a razonar sobre la importancia de los errores y la desacertada tendencia que tenemos los humanos dejándolos de lado y arrepintiéndonos de ellos sin pensar en lo que nos han hecho aprender.

En este punto de la entrevista el actor estadounidense explica, "Me estoy dando cuenta, como acto real de perdonarme a mí mismo por todas las decisiones que he tomado y de las que no estoy orgulloso, de que valoro mis tropiezos porque han conducido a cierta sabiduría, que a su vez me han conducido a algo más. No podría haber llegado hasta donde estoy sin haber pasado por ello".

Además, Brad Pitt cuenta que sus problemas del pasado le han hecho ver la parte bonita de los errores, confesando "siempre hemos dado gran importancia al error. Pero lo que haces después del error es lo que realmente define a una persona. Todos vamos a cometer errores y hay belleza en eso, aunque como cultura, no parece importarnos y ahora creo que es la parte más interesante".

