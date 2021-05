Marvel Studios acaba de lanzar una bomba en forma de vídeo donde adelanta sus próximos y esperados estrenos con muchas sorpresas, lo puedes ver sobre estas líneas.

Además de las esperadas primeras imágenes de 'Eternos', con Angelina Jolie, Richard Madden o Salma Hayek, han confirmado su fecha de estreno para el próximo 5 de noviembre.

"Somos los que lo cambian todo", dice Gemma Chan en el avance. Desde luego la estética de la directora Chloé Zhao (ganadora del Oscar por 'Nomadland') es diferente a todo lo que ha hecho la franquicia hasta la fecha. ¡Puedes verlo todo en el vídeo de arriba!

Los protagonistas de 'Eternos' | Marvel Studios

Pero las sorpresas no han terminado ahí, y es que en el emocionante vídeo donde Marvel asegura que la espera "merecerá la pena", ha mostrado su calendario de estrenos para los próximos años confirmando algunos títulos que dicen mucho.

Mientras que 'SpiderMan: No Way Home' se estrenará el 17 de diciembre y 'Doctor Strange y el Multiverso de la Locura' el 25 de marzo de 2022, 'Thor: Love and Thunder' lo hará el 6 de mayo también del próximo año.

La revolución de los fans ha llegado cuando ha aparecido en pantalla el logo de la secuela de 'Black Panther', que ahora se titulará 'Black Panther: Wakanda Forever', y se estrenará el 8 de julio de 2022.

'The Marvels', secuela de 'Capitana Marvel' | Marvel Studios

Además, el proyecto de 'Capitana Marvel 2' pasa a llamarse 'The Marvels', lo que indica que reunirá también a los personajes de Monica Rambeau (que conocimos en 'WandaVision') y la Mr. Marvel de Kamala Khan, que también prepara su propia serie en Disney+. La película que se estrena el 11 de noviembre de 2022.

Marvel no se ha dejado nada en el tintero y también ha aventurado los estrenos de 2023: 'Ant-Man y la Avispa: Quantunmania' para el 17 de febrero y 'Guardianes de la Galaxia Vol. 3' para el 5 de mayo.

Y como sorpresa final, el vídeo cierra con el brillante logo de los 'Cuatro Fantásticos', adelantando que pronto volverán a Marvel.

