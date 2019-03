Blake Lively reaparece completamente demacrada en el tráiler de 'All I see is you'

Blake Lively protagoniza el nuevo drama psicológico de Mark Foster: 'All I see is you', en el que interpreta a Gina, una mujer que al recuperar la visión gracias a una cirugía, se da cuenta de que la realidad en la que lleva viviendo estos años es totalmente diferente a lo que ella creía.

En esta película, Mark Foster, que además de dirigir co-escribió el filme, juega con el uso de nuestros cinco sentidos, tratando de hacernos sentir lo dificil que es la vida de Gina antes de la cirugía y cómo su vida se desmorona tras recuperar su visión.

Blake Lively en 'All I see is you' | seestrena.com

"Cuando hago una película, mis visuales van siempre guiadas por la motivación tanto del personaje como de la historia. En este caso, quería encontrar una manera de contar la historia sin las limitaciones de los dispositivos narrativos tradicionales, quería encarnar a un pintor y crear visuales creativos y fluidos", contó Foster en una entrevista con Entertainment Weekly.

Blake Lively se enfrenta cada vez a papeles más complicados y si algo nos ha demostrado,y más claramente en este tráiler, es que con los thrillers, ha encontrado su punto fuerte y no tiene miedo de esconder su belleza. ¿Conseguirá mantenernos en vilo con su actuación?