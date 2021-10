Blake Lively estalla contra una "perturbadora" foto donde aparece con sus hijas y Ryan Reynolds

Blake Lively no tiene problemas en saltar en defensa de sus hijas como una leona cuando se trata de su privacidad. No es la primera vez que la actriz denuncia abiertamente el aterrador trato que reciben las pequeñas al ser perseguidas por "hombres adultos" para sacar sus fotografías.

La intérprete y su marido, Ryan Reynolds, son muy reservados en cuanto a su vida familiar y nunca han mostrado voluntariamente fotos de sus hijas James, Inez y Betty.

De hecho este verano Blake ya contó un desagradable episodio que vivió con un paparazzi cuando paseaba sola con las tres pequeñas, denunciando que este comportamiento siga ocurriendo, que puedes ver en más detalle arriba.

"¿Dónde está tu moralidad? ¿No te importa la seguridad de los niños? Por favor, dejad de pagar a hombres creciditos para que se escondan y persigan niños", declaraba tajante entonces.

Pero Blake continúa con su cruzada por proteger a sus hijas, de las que declara que "no han elegido esta vida" e intenta preservar su intimidad.

Hace unas horas una cuenta temática sobre los hijos de las estrellas de Hollywood compartía una nueva instantánea donde Blake y Ryan aparecían con sus tres hijas por la calle, y al parecer no es la primera vez que la actriz de 'Infierno azul' tiene problemas con esa cuenta a juzgar por su dura respuesta.

"Esto es tan perturbador. Yo personalmente te he contado que estos hombres acosan y persiguen a mis hijas. Y aun así lo publicas. Dijiste que ibas a parar. Tú personalmente me lo prometiste. Esto no es una apreciación casual. Esto eres TÚ explotando niños muy pequeños. Por favor. Borra. Por favor", comentaba en el post tajante.

"A algunos padres les parece bien esto. A. Nosotros. NO", termina.

La foto ya se ha eliminado

La cuenta ha terminado borrando la publicación y ha recibido muchas críticas al respecto. Además otras cuentan apoyaban la situación de Blake y la actriz incluso ha compartido una de ellas para dar las gracias por el apoyo.

"Gracias a todo el mundo que está DEJANDO DE SEGUIR a cuentas que explotan a niños. VOSOTROS marcáis TODA la diferencia. Gracias por vuestra integridad. Gracias".

Blake Lively en sus Stories | Instagram @blakelively

