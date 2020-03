'Blade Runner 2049': Dave Bautista demuestra ser un actor serio en la nueva precuela de la película

Ridley Scott es uno de los maestros en la dirección de Hollywood, dejándonos auténticas maravillas que marcaron épocas. La estela de 'Alien: El octavo pasajero' sigue vigente hoy en día y el futuro de la saga sigue abierto a nuevas continuaciones. Con 'Blade Runner' repitió el éxito y volvió a dejar huella en la historia del cine. Su hijo, Luke Scott, está dando los primeros pasos en la industria. Puede que no haya llegado a tiempo para tomar el testigo de su padre, pero sin duda sus dos cortos introductorios a 'Blade Runner 2049' nos han dejado con ganas de más.

Si bien en el primero nos plantearon el contexto social de la película, con un imponente Jared Leto, ahora viajamos de lleno a los bajos fondos de la versión futurista de Los Ángeles. Los coches por el aire se convirtieron en la marca de la casa de la primera parte, pero cuando las calles son tu mundo, no hay coches que valgan. Dave Bautista se baja del ring (y las horas de maquillaje) e interpreta su personaje más profundo hasta la fecha. El resultado sorprenderá a los más escépticos.

El ritmo pausado de la primera entrega y la belleza visual es algo que hemos podido apreciar en estas dos secuencias. El tráiler anuncia buenas dosis de acción, pero no dudamos que estarán tan dosificadas y justificadas como en los cortos de Scott (hijo). Bautista demuestra que no es solo un luchador musculado que reparte palizas allá por donde va y se pone en la piel de un misterioso ¿hombre? atormentado con un pasado por descubrir. Le vimos llevándose mal con Ryan Gosling en uno de los tráilers, pero ahora nos confirman que ni los buenos son tan buenos, ni los malos tan malos.

Tendremos que esperar hasta el 6 de octubre para ver el resultado de la cinta. No obstante, teniendo en cuenta que Villeneuve no ha decepcionado todavía y que Ryan Gosling parece saber escoger sus papeles a la perfección, es muy probable que la secuela se convierta en un referente tan grande como la obra original. Desde luego ganas no nos faltas. Suerte que estos cortometrajes no sirven como pequeñas dosis de morfina para nuestra inevitable adicción a la historia de Rick Deckard.