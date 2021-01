Black Lively, la mujer de Ryan Reynolds, confiesa su inseguridad al intentar encontrar ropa después de haber dado a luz

La actriz de 33 años, Blake Lively, ha tenido ya tres preciosas niñas fruto de su amor con el también actor, Ryan Reynolds. La última de sus hijas, de nombre Betty, nació en 2019 y la intérprete de 'Gossip Girl' ha decidido compartir con su seguidores una peliaguda situación que le tocó vivir por aquel entonces.

Cuenta que cuando se encontraba preparando la gira promocional de su nueva película, 'The Rhythm Section', le resultó casi imposible encontrar prendas que ponerse para su apariciones públicas. La actriz ha revelado que ninguna firma de moda tenía "tenía muestras para prestarle después de haber dado a luz" y que "la mayoría de prendas de las tiendas tampoco le quedaban bien". Lively ha querido lanzar una clara reivindicación, dejando en evidencia que la mayoría de diseñadores de las grandes marcas, no tienen en cuenta a las mujeres embarazadas o que acaban de dar a luz a la hora de plantear sus creaciones.

Blake compartía el siguiente alegato a través de su cuenta de Instagram: "No se envía un buen mensaje a las mujeres cuando sus cuerpos no encajan en lo que las marcas tienen para ofrecerlas. Es alienante y confuso. Y desearía haberme sentido entonces tan segura como ahora, un año después, mirando hacia atrás. Ese cuerpo me dio un bebé. Y estaba produciendo todo el suministro de alimentos del bebé. Qué hermoso milagro. Pero en lugar de sentirme orgullosa, me sentí insegura. Simplemente porque no me quedaba bien la ropa".

Junto a este tajante mensaje la intérprete colgaba una fotografía de su aparición en el 'Tonight Show' de Jimmy Fallon, la cual coincidió en el tiempo con su periodo de postparto. Para dicha entrevista en el programa, a pesar de la falta de prendas que se adaptaran a los cambios que había experimentado su figura, finalmente "reunió una camisa de @lavinoffical y un vestido de @netaporter". En el vídeo que te dejamos un poquito más arriba puedes ver este maravilloso conjunto que la actriz afortunadamente consiguió hacerse.

Para terminar su contundente intervención en las redes, Blake Lively quiso darle las gracias a la diseñadora Kate Sturino, fundadora de la firma Megababe, quien según la propia Lively "desafía a las marcas a hacer las cosas mejor, ayudando a las mujeres a no sentirse solas. Y está logrando un progreso significativo" y que le recuerda que "todos podemos pedirle algo mejor a las marcas que amamos".

