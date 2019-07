La historia de la novia del Joker que empezamos a conocer en 'Escuadrón Suicida' ha dado un giro. Ahora Harley Quinn vuelve con 'Birds of Prey' ('Aves de presa').

La cinta vuelve con Margot Robbie no solo como la protagonista, si no que también será la productora de la cinta. La actriz se encuentra en plena promoción de 'Érase una vez en Hollywood', la última película de Quentin Tarantino, y se ha basado un poco en su obra para la nueva película de DC, según le ha contado a MTV News.

Las grabaciones de 'Birds of Prey' comenzaron bajo el nombre alternativo de 'Fox Force Five', que se relaciona directamente con el clásico en el que se ha convertido 'Pulp Fiction', tal y como cuenta la actriz: "Le pregunté a Quentin, '¿te importa si utilizamos el título provisional 'Fox Force Five'?' Y le pareció divertido y el momento correcto. Su espíritu definitivamente se ve reflejado".

La conexión con el nombre se puede encontrar en una conversación de la película de Quentin Tarantino, donde Mia Wallace le cuenta a Vincent Vega que grabó el piloto de una serie llamada 'Fox Force Five'. Además, siguió mencionando al director cuando se le preguntó por el elenco femenino de la cinta: "Hay cinco mujeres protagonistas y siempre nos gusta arrojar alguna referencia por ahí a lo que esperamos que sean un par de momentos Tarantinescos".

