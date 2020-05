El Día de la Madre en Estados Unidos ha traído con él muchas emociones. Son muchas las estrellas que han aprovechado el evento para agradecer a sus madres o celebrar con ellas, pero también es un día complicado o triste por muchas circunstancias.

Billie Lourd ha recordado a su 'Momby', Carrie Fisher, que falleció hace cuatro años. La actriz ha reflexionado sobre lo que este día significa y lo que ella ha encontrado que le funciona para hacerlo más fácil y así lo ha explicado con unas emotivas y sabias palabras.

"Mando mi amor a cualquiera que haya perdido una madre o que simplemente tenga un Día de la Madre complicado este año. Para mí es el cuarto sin mi Momby y días como este nunca son fáciles, pero he descubierto que hacer las cosas que me hacen sentir más conectada con ella lo hacen más fácil. Ver sus pelis favoritas, escuchar la música que escuchábamos juntas, mirar fotos antiguas y personalmente mi favorita, comer y beber cosas que le encantaban.(Hoy voy a ver Postcards from The Edge, escuchar a Tom Petty y Dire Straits, tomarme una mozzarella frita de La Scala y un par de Coca-Colas con una cantidad agresiva de hielo).

Feliz Día de la Madre, pero el Día de la Madre puede tener más de un adjetivo, así que triste Día de la madre / raro Día de la Madre / divertido Día de la Madre / enfadado Día de la Madre / o cualquier combinación de las anteriores".