Bill Skarsgård se sintió muy solo y marginado en el rodaje de 'It'

Los niños vuelven a estar de moda en el cine. Los 80s fue una gran época y, en la segunda década del siglo XXI, la nostalgia ha empezado a aflorar. Tal y como vimos en la primera adaptación, 'It' nos cuenta las aventuras de un grupo de niños cuando un ser maligno empieza a acechar su pueblo natal. Por lo que tendemos a una pandilla de lo más peculiar unida para combatir a este oscuro ser. Pero parece que esta unión no es algo que haya disfrutado Pennywise en la vida real.

Bill Skarsgård ha sido el encargado de tomar el relevo de Tim Curry y se ha puesto en la piel del payaso más famoso del cine. "La primera vez que me pusieron el maquillaje llevó unas cinco o seis horas", explicaba el actor a NME, "era un traje y un maquillaje muy incómodo". Pero no bastante con esta dificultad, Skarsgård ha hablado de sus problemas durante el rodaje.

"No tenía escenas con nadie que no fuera un niño, era algo extraño porque creamos este tipo de separación". Rodar con niños no siempre es fácil, pero hacerlo de forma exclusiva tiene que ser una auténtica aventura interpretativa. Pero el papel parecía exigir más de lo esperado al actor, el cual tenía que poner toda su "concentración y atención", convirtiéndose en "la película más solitaria de su carrera". Porque ser el malo en una película con niños no es algo sencillo. La amistad entre los protagonistas fue más allá de la ficción, algo que dejó a Bill Skarsgård fuera de la ecuación: "Mis compañeros de trabajo eran niños que estaban muy unidos y se convirtieron en mejores amigos durante el rodaje... mientras yo me sentía aislado y solo".

Pennywise está destinado a traumatizar a una nueva generación, algo que el actor tiene asumido aunque "sea muy extraño imaginarlo". No obstante, detrás de las cámaras, ser un payaso asesino no es tan fácil como algunos podrían pensar. Esperemos que Skarsgård se sienta mucho más cómodo en la segunda parte cuando sean adultos los que le planten cara.