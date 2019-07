El cambio de la nueva versión de la historia de Bruce Wayne con 'The Batman' ha cogido a muchos fans de los comics de DC por sorpresa. Sobre todo por la noticia de quién será su protagonista, y es que Robert Pattinson, conocido por su papel en 'Crepúsculo', ha dado un increíble giro a su carrera con este fichaje.

Pero no es el único intérprete que podría saltar de una trama a otra completamente distinta, aunque no con tanta diferencia entre sus personajes: Bill Skarsgård, que saltó a la fama por su papel como el terrorífico Pennywise en 'It', ha convencido a los fans de que debe convertirse en el nuevo Joker de la ficción con esta imagen.

La imagen ha sido creada por un seguidor, donde muestra cómo serían los dos supuestos protagonistas de 'The Batman'; con Robert Pattinson como el héroe y Bill Skarsgård como el villano, en un póster que ha convencido a los fans de la saga de terror escrita por Stephen King.

La pieza visual del artista llega en un momento perfecto, ya que' It: Capítulo 2', donde volverá Skarsgard como el aterrador payaso se estrena el 5 de septiembre. Una cinta que promete ser aún más dura que la anterior y fiel a los libros, que servirá para consolidar la carrera del actor.

