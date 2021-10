¿Bill Murray en Marvel? Al mítico actor se le habría escapado que aparecerá en 'Ant-Man y la Avispa: Quantumania'

A sus 71 años la estrella de 'Lost in translation', Bill Murray, parece que todavía no va a jubilarse. El actor ha estado promocionando su última película de Wes Anderson, 'La Crónica Francesa', la cual se encuentra actualmente en cines.

Para publicitar su última cinta el actor le ha concedido una entrevista al periódico alemán Frankfurter Allgeime Zeitung, donde le preguntaron sobre el hecho de haber trabajado varias veces con directores como Anderson, Sofia Coppola y Jim Jarmusch. También le preguntaron si eso significa que para él es importante trabajar con directores que conoce y le gustan.

Entonces es cuando a Bill Murray se le escapa uno de usos posibles futuros proyectos. Para responder a esto anterior Murray dice: "Sabes, hace poco hice una película de Marvel...", antes de parecer arrepentirse inmediatamente de la revelación.

Sin embargo Murray finalmente continúa hablando y confesando que, a pesar de que el Universo Cinematográfico de Marvel no es lo suyo, el director Peyton Reed logró convencerle para hacer la película. Aunque el actor no menciona el nombre de Reed sí que cita su "historia de las animadoras, 'A por todas'" y la denomina como una película "muy buena". "Así que acepté, aunque de lo contrario no estoy interesado en estas grandes adaptaciones de cómics", reconoce.

"En cualquier caso, algunas personas se sorprendieron bastante de aceptara un proyecto así. Pero para mí la cosa estaba bastante clara: llegué a conocer al director, y realmente me gustó mucho. Era divertido, humilde, todo lo que quieres de un director", explica.

El director de la película de animadoras y del que habla tan positivamente parece ser efectivamente Reed, director de 'Ant-Man', 'Ant-Man y la Avispa', y la próxima cinta, 'Ant-Man y la Avispa: Quantumania'. Por eso se puede deducir que la próxima película de Marvel de la que habla Murray es esta última.

De todos modos los fans no deben emocionarse demasiado y esperar que Murray se convierta en un personaje fijo del MCU. A continuación le preguntan sobre si se arrepiente de haber hecho una cinta de superhéroes y el actor dice: "Digámoslo así: el director es un buen tipo, y ahora al menos he probado lo que es rodar una película de Marvel. Pero no creo que necesite esa experiencia por segunda vez", aclara el actor.

