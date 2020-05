¡Ya está aquí! Sí, como lo lees. Nuestro querido Capitán América ya forma parte de la comunidad de Instagram y lo ha hecho gracias a Chris Pratt.

Chris Evans ha sorprendido a todos los fans creándose una cuenta en la famosa red social gracias a una buena causa. El actor que interpreta a Steve Rogers en las películas del Universo Marvel ha decidido sumarse al All In Challenge, una campaña que busca recaudar fondos para tratamientos vinculados a personas afectadas por el coronavirus.

En el primer post que Evans ha publicado dice "Buenas a todos, aquí Chris Evans. Voy a aceptar el All in Challenge al que me invitó Chris Pratt. Esta es una gran campaña que busca llevarle comida a las personas que se encuentran necesitadas a raíz de esta pesadilla que es el Covid. Así que me llena de alegría poder hacer esto".

Y además ha tenido un buen recibimiento por parte de los fans: "Bienvenido Capitán". Sin embargo, esto no es todo, Chris Evans tiene una propuesta sobre Los Vengadores que ha dejado a todos los fans sin habla. En el vídeo de la noticia te lo explicamos.

