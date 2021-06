¡Por fin hay beso! Ben Affleck y Jennifer Lopez, pillados en su momento más pasional

El pasado mes de abril salían a la luz unas imágenes donde los paparazzis captaban a Ben Affleck y Jennifer Lopez juntos. Rápidamente los rumores empezaron a dispararse y, debido a que ambos estaban solteros, todo apuntaba a que se estaban dado una nueva oportunidad.

Así, durante estas últimas semanas muchos son los momentos que Ben y Jennifer han pasado juntos en situaciones muy cómplices. De esta forma, los hemos visto en Miami donde actualmente está pasando una temporada la artista, también se fueron de escapada a Montana o, recientemente, pasaron unos días en Las Vengas donde Affleck fue fotografiado junto a la madre de JLo jugando a las tragaperras.

De hecho, tras estas imágenes una fuente decía a 'E!': "Guadalupe ama a Ben y está feliz de que haya vuelto a la vida de Jennifer", explicaba. Disfrutan apostando juntos y ya lo hacían en el pasado. Ben ha trabajado esta semana en Las Vegas y ella salió con él".

Pues bien, aunque ya se daba por hecho que los actores están saliendo juntos, no había una imagen que lo confirmara, hasta ahora. Así, es, Ben Affleck y Jennifer Lopez han sido pillados besándose en uno de sus momentos más pasionales.

Las fotos fueron tomadas durante una cena en el restaurante Nobu de Miami donde vemos como la pareja de come a besos y se dicen cosas al oído. Según el medio 'Page Six, Ben y Jennifer no estaban solos ya que parece ser estaban acompañados por los gemelos de la cantante, Marc Anthony, el exmarido de JLo, ya que era el cumpleaños de la hermana de Lopez.

El momento perfecto para darse una segunda oportunidad

A principios de los 2000 Ben Affleck y Jennifer Lopez se convirtieron en una de las parejas del nuevo milenio. Tanto que en el 2002 llegaron a comprometerse pero en septiembre del 2003 rompieron este compromiso y en el 2004 anunciaron que habían roto.

Ben Affleck vivió una intensa relación durante el 2020 con Ana de Armas pero a principios de 2021 se reveló que la pareja había puesto punto y final a su relación. Algo similar le ha pasado a JLo quien llegó a comprometerse con el ex-deportista Álex Rodríguez pero unas semanas antes de salir a la luz su relación con Ben Affleck se supo que había roto, tras muchos rumores de crisis en la pareja.

