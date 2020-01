Bertolucci se defiende de la polémica agresión sexual de 'El último tango en París': "María Schneider lo sabía todo"

Tras admitir en una entrevista en 2013 que Maria Schneider desconocía los detalles de la escena de la agresión sexual en 'El último tango en París' y después de toda la polémica e indignación que han generado sus confesiones, ahora Bernardo Bertolucci, el director de la película, se ha querido defender y ha explicado públicamente a qué se refería, intentando aclarar el asunto.

En un comunicado, Bertolucci ha afirmado que Schneider sabía perfectamente lo que iba a pasar en la escena, incluida la violencia, aunque desconocía el uso de la mantequilla. "Hace varios años, alguien en la Cinemateca Francesa me preguntó por los detalles de la famosa escena de la mantequilla", explica el cineasta. "Especifiqué, aunque a lo mejor no fui claro, que decidí con Marlon Brando no decirle a Maria que íbamos a usar mantequilla. Queríamos su reacción espontánea para ese uso impropio. Ahí es donde reside el malentendido".

"Alguien pensó que Maria no estaba informada sobre la violencia que se iba a ejercer sobre ella. ¡Es falso! María lo sabía todo porque estaba en el guión, donde estaba todo descrito. La única novedad fue la idea de la mantequilla", afirma Bertolucci."Y eso, como supe muchos años después, ofendió a Maria. No la violencia a la que está sometida en la escena, que estaba escrita en el guion".

Bertolucci aclaraba así la polémica que durante estos días ha provocado la indignación de numerosas estrellas de Hollywood. Sin embargo, las confesiones que en 2007 hizo la actriz al Daily Mail, siguen generando dudas sobre si realmente sabía lo que iba a pasar en esa escena. "Me sentí humillada y, para ser sinceros, un poco violada tanto por Brando como por Bertolucci", afirmaba Schneider. "Debí haber llamado a mi agente o hacer que mi abogado estuviera en el set porque no puedes forzar a alguien a hacer algo que no está en el guion, pero por aquel entonces yo no sabía eso".

No parece que con estas palabras la actriz se estuviese refiriendo solo al uso de la mantequilla. Además, después de rodar 'El último tango en París', Maria no volvió a desnudarse en el cine. Ni a cocinar con mantequilla. ¿Qué ocurriría realmente durante esa escena?