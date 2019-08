No es nada nuevo si os decimos que Disney está tirando la casa por la ventana, y es que la compañía del ratón más famoso de todos los tiempos no para de crear nuevos proyectos con los que seguir conquistando a sus seguidores.

Dentro de la fiebre de los remakes en acción real de los clásicos de Disney parece ser que próximamente veremos al mismísimo Hércules en carne y hueso.

Aunque la película todavía no ha sido confirmada por la compañía, las primeras noticias sobre el reparto de la cinta ya están viendo la luz. Después de que se hayan barajado varios actores para dar vida al semidiós ha sido el nombre del intérprete que podría encarnar a Hades lo que más ha llamado la atención.

Y es que, el famoso villano con pelo de fuego podría ser uno de los superhéroes de Marvel. ¿Te imaginas quién puede ser...? Descúbrelo en el vídeo de arriba.

El medio encargado de dar este bombazo ha sido la web 'We Got This Covered' quienes apuntan que tienen fuentes de primera mano, las mismas que le revelaron la secuela de 'Aladdin' o la serie de 'Ms. Marvel'.

Seguro que te interesa:

Disney podría estar preparando la versión en acción real de 'Hércules' y la gente está alucinando con el que sería su protagonista