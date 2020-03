Benedict Cumberbatch intentará matar a Hitler en su nueva película

Benedict Cumberbatch ya nos salvó de la Segunda Guerra Mundial descifrando el código enemigo en 'Descifrando Enigma' y ahora se ha propuesto asesinar a Hitler.

El actor británico, que estrenará en cines el 28 de octubre 'Doctor Extraño' en España, vuelve a encaminar su carrera en dirección del Oscar uniéndose al proyecto que adaptará 'Animal Acorralado', novela clásica publicada en 1939, escrita por Geoffrey Household y considerada uno de los grandes títulos de la literatura de suspense.

Cumberbatch se meterá en la piel de un cazador británico que con Adolf Hitler a punto de invadir Polonia se marca como objetivo acabar con él. La película tuvo una adaptación a la gran pantalla en el año 1941 de la mano de Fritz Lang, director de la famosa 'Metrópolis'.

El actor que encarna a Sherlock en la serie de la BBC no sólo protagonizará la cinta, si no que será uno de los productores mayoritarios. No se saben más detalles sobre la película.