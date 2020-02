'The Batman': Ben Affleck no volverá a ser Batman según su propio hermano

La crítica se cargó el duelo superheroico de Zack Snyder tras 'Batman v Superman'. El personaje no terminó de convencer y para cuando descubrieron que sus madres se llamaban igual, ya estaba todo perdido. Este mismo año le volveremos a ver en 'La Liga de la Justicia', el crossover más ambicioso de DC hasta la fecha donde, presuntamente, Ben Affleck tendrá la oportunidad de lucirse como Batman. Sin embargo, podría ser la última vez que le veamos haciéndolo.

El hermano de Ben, Cassey Affleck, ha dejado ver que, a pesar de lo "afortunado" que se siente el actor por interpretar a Bruce Wayne, esto podría llegar a su fin antes de lo previsto. En un principio no solo se iba a encargar de dar vida al personaje en su nueva película en solitario, sino que también iba a escribir y dirigir la cinta. Pero finalmente parece haber sido demasiada presión y la producción tuvo que buscarse nuevo director. Matt Reeves, que parece poder con todo en el mundo blockbuster, tomó las riendas y descartó directamente el guion original de Affleck.

Después de haber sido tan duramente criticado, mucho se habló sobre la salida del actor de la franquicia. No obstante, durante la Comic-Con de este mismo año puso fin a todos los rumores que giraban en torno a su salida. Rumores que han salido a flote de nuevo después de que su hermano haya afirmado: "Siento decirlo. No va a hacer esa película, no lo creo". Negó que fuera una confirmación oficial, pero tampoco se puede decir hasta dónde son broma estas declaraciones de alguien tan cercano al actor.

No parece ser el mejor momento para Ben Affleck. Vivió su primera caída interpretativa después de dar vida a Daredevil. Le costó tiempo recuperarse, pero gracias a su dirección en 'Argo', volvió a ganarse el respeto de público y crítica. Pero al incorporarse de nuevo al mundo de los justicieros enmascarados, parece que vuelve a su peor versión. ¿Le servirá 'La Liga de la Justicia' para redimirse o podemos afirmar ya que es el gafe del mundo de los superhéroes? El 17 de noviembre saldremos de dudas.