Ben Affleck tiene la táctica perfecta para evitar que se viralice otro 'Sad Affleck'

¿Qué ha aprendido Ben Affleck de trabajar en una película de superhéroes, que le ha aportado a sus facetas como actor y director? Affleck lo tiene claro, y así ha respondido en una entrevista en BBC Radio 1:

"Me ha enseñado a no dar entrevistas con Henry Cavill en las que yo no hablo y la gente puede poner canciones de Simon y Garfunkel encima, eso es algo que he aprendido".

El actor vuelve a demostrar así su sentido del humor, aunque entendemos que no debió hacerle demasiada gracia que un youtuber cogiera una de sus entrevistas durante la promoción de 'Batman v Superman: El Amanecer de la Justicia' y creara a Sad Affleck.

Ben se encuentra ahora en plena promoción de 'Vivir de noche', la última película en la que ha ejercido como actor, director y productor, y tiene entre manos el nuevo proyecto en solitario de Batman. Vamos, que no tiene tiempo para ponerse 'sad'.