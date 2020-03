Ben Affleck tiene en su casa una batcueva de 50.000 dólares

Aunque los fans de Batman le odien a muerte... él es uno de ellos. Tal es la devoción que siente por 'El caballero oscuro' que se construyó en su casa una batcueva. El capricho le costó al director de 'Argo' la friolera de 50.000 dólares. Él puede permitírselo.

El dato que destapa el lado más geek de Ben Affleck lo ha dado su colega Kevin Smith. El director, un viejo amigo del actor con el que ha trabajado en cintas como 'Mallrats', 'Persiguiendo a Amy', 'Dogma', 'Jay y Bob el Silencioso contraatacan' o la nefasta 'Una chica de Jersey', reconoce que le sorprendió la elección de Affleck aunque confía en que lo hará genial.

Y es que, según relata Smith en declaraciones a Entertainment Weekly, Affleck "siempre quiso interpretar a Batman" y era un fan enfermizo de 'The Dark Knight Returs', la novela gráfica de Frank Miller que enfrenta a Batman y Superman. De hecho, apunta, "aceptó el papel de Daredevil porque creía despues de Batman & Robin (la nefasta adaptación protagonizada por George Clooney) no harían más películas de Batman". "'Daredevil es lo más cerca que voy a estar de The Dark Knight', se dijo".

La admiración de Affleck por Batman llega hasta le punto de que se construyó en su casa una entrada a la batcueva. "Cuando estuve en la vieja casa de Ben y él se construyó una habitación del pánico. Y su entrada era como la de la batcueva. Es una librería que pulsas un botón y se abre. Cuando lo vi le pregunté: '¿Cuánto te ha costado esta cosa?'. Y él me dijo: 'Unos cincuenta mil pavos'. 'Vale la pena cada puto centavo. Es increíble', le contesté", comenta Smith.

LAS RAZONES DE UN PADRE

Pero además de su pasión enfermiza, y muy cara, por el personaje, Smith señala que la verdadera razón que ha empujado a Affleck a aceptar el papel son sus tres hijos. "¿Qué padre no quiere hacer esa película y después susurrarle al oído a su hijo pequeño: 'Soy Batman'?", se pregunta.

Ya hablando desde el plano estrictamente profesional, Smith cree que al aceptar un papel tan importante y popular como el del caballero oscuro se ha asegurado una carrera larga y prospera para al menos otra década. "Cuando interprete a Batman, tendrá una carrera cargada de vitalidad. Se ha comprado otros 10 años como actor, no sólo como director", sentencia Smith.

Affleck será el quinto actor que interprete a Batman, tomando el testigo de Christan Bale que le interpretó en la trilogía de Christopher Nolan, en la secuela de Man of Steel. La película, conocida por el nombre Batman vs. Superman estará dirigida por Zack Snyder, con guión de David S. Goyer y contará, además de con Affleck, con Henry Cavil que repetirá su papel como Clark Kent.

Batman vs. Superman comenzará a rodarse a principios de este año y se estrenará en verano de 2015.