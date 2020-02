Ben Affleck tacha proyectos de su agenda para poder ser Batman

Porque un buen proyecto conlleva grandes sacrificios, Ben Affleck ha tenido que abandonar o aplazar su participación en otras producciones para poder ponerse la capa y ser la contrapartida de Henry Cavill, en el primer largometraje que reúne a los dos superhéroes más importantes de DC Comic.

Los que abandona

El actor de 'Pearl Harbor' ya no será el responsable de la puesta en escena de dos filmes. Uno es 'No se lo digas a Nadie' -llevado a pantalla en el 2007 por Giualleme Canet- y otro, 'The Stant', la adaptación de la novela hómonima de Stephenn King publicada en 1978 y conocida en España como 'Apocalipsis' o 'La danza de la muerte'.

Los que aplaza

Su labor de director, tras el éxito de 'Argo'. quedará reducida a 'Live by Night', adaptación de la novela de Dennis Lehane del mismo nombre y cuya trama se ambienta en Boston durante la Sey Seca. El grabación de esta cinta la ha tenido que posponer hasta finales del 2014.

Antes de Batman

Antes de que llegue febrero y el rodaje de la secuela de 'El Hombre de Hierro' dirigida por Zack Snyder, Affleck tendrá que interpretar el papel principal junto a Rosamund Pike de 'Gone Girl'. En esta película, dirigida por David Fincher y basada en el bestseller de Gillian Flynn, el actor se meterá en la piel de un hombre al que diversas pruebas acusan como responsable de la desaparición de su propia esposa.

'Battfleck' para rato

A pesar de las críticas que la elección del nuevo Batman ha causado durante este fin de semana, habrá 'Batffleck' para rato. Así lo ha anunciado Warner Bros. sin revelar más detalles.