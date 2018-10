Ben Affleck rompe su silencio con unas emotivas palabras tras salir de rehabilitación

Ben Affleck acaba de atravesar una etapa bastante dura debido a las adicciones que lleva arrastrando durante un tiempo. Por ello, el actor se ha sometido a un proceso de rehabilitación durante cuarenta días después que su exmujer, Jennifer Garner, lo internara en un centro especializado en Malibú.

Ahora, el intérprete ya ha salido del centro y ha querido hablar por primera vez de todo lo que ha vivido estas semanas a través de una reveladora carta en Instagram: "Está semana completé los cuarenta días de tratamiento por mi adicción al alcohol y seguiré con atención ambulatoria", comenzaba diciendo.

Para después agradecer a su círculo más cercano y sus seguidores todo el apoyo que ha tenido: "El apoyo que he recibido de mi familia, amigos y fans significa más para mí de lo que puedo decir. Me dieron la fuerza y el soporte para poder hablar de mi enfermedad con otros".

Affleck continuaba abriendo su corazón al hablar abiertamente de su enfermedad: "Luchar contra cualquier adicción es una lucha de por vida y difícil. Debido a eso, uno nunca está realmente dentro o fuera del tratamiento. Es un compromiso a tiempo completo. Estoy luchando por mí y por mi familia".

Otro pilar importante para Ben durante esta etapa ha sido poder escuchar historias similares que le han ido contando seguidores: "Muchas de las personas se han acercado a través las redes sociales y han hablado de sus propios adicciones. A esas personas, quiero darles las gracias. Su fuerza es inspiradora y me están apoyando de una manera que no creí posible. Ayuda saber que no estoy solo".

"Como he tenido que recordarme, si tienes un problema, obtener ayuda es un signo de coraje, no de debilidad o fracaso", apuntaba el actor de Batman. "Con aceptación y humildad, sigo valiéndome de la ayuda de tantas personas y estoy agradecido a todos los que están a mi lado. Espero que en el futuro pueda ofrecer un ejemplo a otros que están luchando", concluía.