Ben Affleck podría dejar finalmente el puesto de director de 'The Batman'

Ben Affleck destacó como Batman en 'El Amanecer de la Justicia', y todo parecía ir bien en su andadura como superhéroe de DC, tanto que tiene entre manos dirigir y protagonizar una cinta en solitario sobre Bruce Wayne.

Pero lo cierto es que Affleck no las tiene todas consigo, y tal y como ha afirmado en una entrevista a The Guardian: "La idea es dirigirla, pero no es algo asegurado ni hay guión. Si no sale adelante de una forma que yo crea que es realmente buena no voy a hacerlo".

El actor y director, que en breve estrenará 'Live by night', parece tener claro que si no está convencido al 100% no seguirá al frente del proyecto.