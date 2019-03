Ben Affleck revela el motivo por el que abandonó 'The Batman'

Hace unas semanas Ben Affleck anunciaba, tras muchos rumores que no volvería a meterse en la piel de Batman, el superhéroe de DC que había encarnado desde el año 2016.

Además, el actor abandonaba el proyecto en el que estaba trabajando, la película 'The Batman' donde además de protagonizarla iba a dirigirla.

Ahora, Affleck ha confesado el motivo por el que tomó esta drástica decisión: "Trabajamos en el guion, estaba tratando de descubrir cómo resolverlo pero nunca estuve satisfecho del todo con él por lo que pensé que no merecía la pena seguir. Simplemente no estaba dispuesto a hacer una versión que no me emocionara", explica en una entrevista para 'IGN'.

El proyecto ha caído en manos de Matt Reeves quien ha comentado que está buscando a alguien más joven para meterse en la piel del murciélago más famoso de todos los tiempos y que se basara en la parte detectivesca del superhéroe.

